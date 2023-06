Aanvoerder Virgil van Dijk heel kritisch: 'Daar schaam ik me voor'

Virgil van Dijk was uitermate kritisch op de manier waarop het Nederlands elftal zondagmiddag voor de dag kwam in de eerste helft tegen Italië. Het resulteerde in de derde nederlaag in vier officiële interlands onder Ronald Koeman. “Of dit een reden is voor paniek? Ja, een beetje wel.”

In gesprek met de NOS direct na het duel was Van Dijk erg kritisch op Oranje. “We zijn iets aan het bouwen, maar hoe we ons laten aftroeven. Elke keer nét een beetje te laat met drukzetten. Dat kán gewoon niet”, baalde de aanvoerder van Oranje. “Dat kan niet gebeuren. Het is heel teleurstellend. In de tweede helft staan we 1 op 1 een gaat het met vlagen iets beter. Maar de manier hoe we in de eerste helft spelen, dat mag nooit.”

“Het is niet goed genoeg. Voorzetten die te makkelijk komen. We kijken naar de situatie verdedigend”, vervolgde VVD, gevraagd naar de vijf Italiaanse balcontacten in de zestien van Oranje bij het eerste doelpunt. “De eerste helft was slecht, dat mag niet gebeuren. Als we naar het EK willen, dan moet het veel en veel beter”, doelde Van Dijk op de aanstaande twee interlands met Griekenland en Ierland, de voornaamste concurrenten in Groep B van de EK-kwalificatiereeks achter Frankrijk.

“Ik schaam me daar gewoon voor”, doelde Van Dijk op de eerste helft. “Fans komen niet naar het stadion om dit te zien. We moeten goed in de spiegel kijken over de eerste helft. We hebben veel gesproken deze week onderling, maar het moet heel anders in de volgende periode.”

Systeem Oranje

Dat hoeft wat hem betreft niet in een 5-3-2-systeem, waarin Oranje onder Louis van Gaal twintig duels ongeslagen bleef. “Niet echt”, reageerde Van Dijk op de vraag of hij snakt naar het 5-3-2-systeem. “Dit is een proces dat we zijn gestart. We hebben dat systeem erin geslepen. Dat moeten we nu met het 4-3-3-systeem ook doen. Wedstrijden als vandaag moeten leermomenten zijn, maar zoals we de eerste helft speelden, dat kan niet. We moeten grote stappen zetten en iedereen moet daar zijn verantwoordelijkheid in pakken.”