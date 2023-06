Ajax heeft eerste assistent Steijn binnen: 'Akkoord tot medio 2026'

Ajax heeft een akkoord bereikt met de eerste beoogde assistent van de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn. Volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers rond met Said Bakkati (41), die tot medio 2026 gaat tekenen in Amsterdam.

Ajax en Steijn (49) kwamen volgens de krant al eerder tot een overeenstemming over een driejarig contract. Met Bakkati, die overkomt van ADO Den Haag, is zijn eerste assistent voor volgend seizoen dus ook bekend. Daarnaast hoopt de club ook op korte termijn rond te komen met Almere City over Hedwiges Maduro (38), die de staf van Steijn compleet moet maken.

Artikel gaat verder onder video

Vanuit Almere wordt nog wel tegengestribbeld, maar volgens De Telegraaf gaat hij toch echt de stap naar zijn oude club maken. "In het geval van Maduro worden geen problemen verwacht", schrijft de krant. "Het streven van Ajax is woensdag de komst van Steijn, Maduro en Bakker aan te kondigen."

Bakkati kwam als speler uit voor clubs als sc Heerenveen, ADO en (toen nog) FC Zwolle. In 2015 beëindigde hij zijn actieve loopbaan in het shirt van FC Emmen. Daarna begon de geboren Groninger aan een tweede leven als assistent-trainer. Bij Jong Ajax was hij tussen 2015 en 2016 assistent van Jaap Stam, met wie hij ook samenwerkte bij Reading, PEC, Feyenoord en FC Cincinnati. Sinds eind 2022 was Bakkati in diezelfde rol actief bij ADO Den Haag onder hoofdtrainer Dick Advocaat.