'Ajax heeft het laten zien in de Champions League, Kökcü nog niet: dus 25 miljoen is logisch'

Orkun Kökçü kwam als puber binnen bij Feyenoord en gaat als grote man, aanvoerder en kampioen via de voordeur weer weg. Hij vertrekt naar Benfica, die transfer gunt elke Feyenoorder hem. Alleen de transfersom, 25 miljoen euro exclusief bonussen en het doorverkooppercentage, is volgens veel mensen veel te weinig. De middenvelder heeft zich dit seizoen gekroond tot een van de beste spelers van de Eredivisie. In de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard de transfer, en wordt een kritische kanttekening gezet bij de transfersom.

Edson Álvarez, de Mexicaanse houthakker bij Ajax, lijkt voor meer geld te vertrekken na een seizoen dat veel minder succesvol is dan dat van Kökçü. "Álvarez heeft zich al in de Champions League bewezen, heeft een WK gespeeld en is een vaste kracht in de Mexicaanse nationale ploeg. Daarnaast weet je niet wat voor afspraken Feyenoord achter de schermen heeft gemaakt met hem", concludeert Thijs over de transfersom van Kökcü.

