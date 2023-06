Ajax lijkt droomaanwinst te kunnen vergeten: Ümit Güler legt krankzinnige eis op tafel

Ajax lijkt de komst van Arda Güler uit het hoofd te kunnen zetten. Volgens journalist Matteo Moretto van Relevo verlangt de vader van het achttienjarige toptalent van Fenerbahçe bij een transfer namelijk een krankzinnige commissie van tussen de achttien en twintig miljoen euro.

Güler is op dit moment een van de meest begeerde spelers ter wereld. De aanvallende middenvelder van Fenerbahçe wordt genoemd bij grote clubs als Arsenal, Manchester City en Real Madrid, terwijl ook Ajax zijn komst naar verluidt wel ziet zitten. De transfersom die Ajax zal moeten betalen voor Güler lijkt een transfer naar Amsterdam niet in de weg te hoeven zitten: de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano meldde recent dat Güler een ontsnappingsclausule van 17,5 miljoen euro in zijn contract heeft staan bij Fenerbahçe.

Wie zich wil verzekeren van de zomerse komst van Güler, zal volgens Moretto echter veel dieper in de buidel moeten tasten. Ümit Güler (uiterst rechts op de foto), de vader en zaakwaarnemer van het Turkse toptalent, zou namelijk een persoonlijke commissie verlangen van tussen de achttien en twintig miljoen euro. Daarmee zou er exclusief salaris en tekengeld minstens 35,5 miljoen euro gemoeid zijn met de komst van Güler. Van Ajax is bekend dat het dergelijke commissies normaal gesproken niet uitkeert aan zaakwaarnemers, waardoor de komst van Güler naar de Johan Cruijff ArenA een utopie lijkt.

Güler debuteerde reeds in augustus 2021 in het shirt van Fenerbahçe. In de loop van 2022, nog voor zijn zeventiende verjaardag, volgde steeds meer speeltijd en op 13 maart 2022 maakte hij zijn eerste doelpunt tegen Alanyaspor. Dit seizoen zette de ontwikkeling zich door: Güler speelde twintig wedstrijden mee in de Turkse Süper Lig en scoorde daarin vier keer. In november 2022 debuteerde hij bovendien in het Turkse nationale elftal, waarvoor hij vorige week tegen Wales (2-0) zijn eerste doelpunt in zijn vierde interland liet aantekenen.