Arsenal brengt eerste bod uit op Jurriën Timber; Ajax wil veel meer

Arsenal maakt werk van de komst van Jurriën Timber. De grootmacht uit Londen wil ook volgend seizoen hoge ogen gooien en dan de verdediger van Ajax is een van de gewenste versterkingen. Volgens journalist David Ornstein heeft Arsenal al een bod uitgebracht van 30 miljoen pond (circa 35 miljoen euro), maar wil Ajax 50 miljoen pond (circa 59 miljoen euro).

Volgens Ornstein, werkzaam bij The Athletic, heeft Arsenal er vertrouwen in dat de club eruit kan komen met Ajax. Dan zal er wat het gat tussen vraag en aanbod nog wel wat moeten gebeuren. De kans is groot dat het openingsbod van 35 miljoen euro van tafel wordt geveegd in Amsterdam. Arsenal staat echter positief in de onderhandelingen en verwacht er ook met Timber zelf wel uit te komen. De 22-jarige Utrechter ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA. Eerder werd het Manchester United van manager Erik ten Hag al genoemd als mogelijke bestemming.

Timber speelt sinds 2014 bij Ajax, dat hem destijds wegplukte uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Inmiddels is hij een onmisbare schakel in het eerste elftal van de club uit Amsterdam. Timber wil graag de Champions League in en dat gaat bij Ajax niet lukken. Arsenal plaatste zich als nummer twee van de Premier League wel voor dat toernooi. Daarnaast willen de Londenaren weer meedoen voor de titel in Engeland.