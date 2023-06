Arsenal heeft Havertz bijna binnen en aast op Timber, maar moet rekening houden met mislopen toptarget

Arsenal deed in het afgelopen seizoen lang mee om de landstitel, maar moest uiteindelijk z’n meerdere erkennen in Manchester City. De Londenaren willen na de zomer niet alleen wederom hoge ogen gooien in eigen land, maar ook in de Champions League. Daarvoor willen ze zich dolgraag versterken. Kai Havertz is bijna binnen, Jurriën Timber staat eveneens welwillend tegenover een vertrek naar het Emirates Stadium en ook Declan Rice moet komen. Maar Manchester City is er alles aan gelegen daar een stokje voor te steken.

Dat verwacht West Ham United althans. Volgens Fabrizio Romano gaan ze er in het Olympisch Stadion - het onderkomen van de winnaar van de UEFA Conference League - vanuit dat Manchester City een bod op Rice gaat uitbrengen nu Ilkay Gündogan heeft besloten zijn contract niet te verlengen en naar FC Barcelona gaat verkassen. De Italiaanse transferspecialist meldt echter dat Manchester City dat enkel gaat doen als Rice zelf openstaat voor een overstap naar het Etihad Stadium. Ook David Ornstein van The Athletic verwacht dat er binnenkort een ‘formeel bod’ zal worden ingediend bij West Ham United om Arsenal te snel af te zijn.

Arsenal blijft er echter vertrouwen in houden dat het in deze transfersoap aan het langste eind trekt. Rice won als aanvoerder de UEFA Conference League met West Ham United. De finale tegen Fiorentina lijkt zijn laatste wedstrijd te zijn geweest in dienst van The Hammers. Rice kon zich in eerste instantie ook verheugen op de interesse van Bayern München, maar hij geeft naar verluidt de voorkeur aan een langer verblijf in Engeland. Bovendien kan de kampioen van Duitsland op financieel gebied niet opboksen tegen de Britse grootmachten. West Ham United verlangt een transfersom van meer dan honderd miljoen euro voor de middenvelder.

Arsenal deed deze week een verhoogd, tweede bod - 88 miljoen euro plus ruim zeventien miljoen euro aan bonussen - maar de verwachting is dat West Ham ook dit bod afslaat. Volgens Orstein komt de nummer twee van het voorbije seizoen in de Premier League wel steeds dichter bij de vraagprijs. Manchester United wordt in de wandelgangen eveneens voorzichtig gelinkt aan Rice, maar hij is vooralsnog onbetaalbaar voor de werkgever van Erik ten Hag.