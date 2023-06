'Barcelona zet vol in op komst Güler en stuurt zwaargewicht naar Istanbul'

Barcelona wil vaart maken in de jacht op de handtekening van Arda Güler. Volgens journalist Gianluca Di Marzio is Deco, de opvolger van Jordi Cruijff bij de Catalanen, donderdag naar Turkije gevlogen om de intenties van de club extra kracht bij te zetten.

De achttienjarige Güler is voor een bedrag van naar verluidt zo'n 18 miljoen euro op te pikken bij zijn club Fenerbahçe. Die som zou contractueel vastgelegd zijn als vaste vertrekclausule voor de aanvallende middenvelder. Tal van Europese topclubs werden de afgelopen weken in verband gebracht met het toptalent; ook Ajax zou interesse hebben getoond.

De Amsterdammers zouden echter al eerder zijn afgehaakt als gevolg van de ongekende commissie die Gülers vader en zaakwaarnemer Ümit zou hebben geëist. Güler senior zou namelijk achttien tot twintig miljoen euro voor zichzelf hebben gevraagd; waardoor de overgang van zijn zoon ineens twee keer zo duur uit zou komen te vallen. Ajax zou daarom afzien van zijn komst; maar onder meer Barcelona, Real Madrid en RB Leipzig zouden nog altijd strijden om de handtekening van Güler.

Güler debuteerde reeds in augustus 2021 in het shirt van Fenerbahçe. In de loop van 2022, nog voor zijn zeventiende verjaardag, volgde steeds meer speeltijd en op 13 maart 2022 maakte hij zijn eerste doelpunt tegen Alanyaspor. Dit seizoen zette de ontwikkeling zich door: Güler speelde twintig wedstrijden mee in de Turkse Süper Lig en scoorde daarin vier keer. In november 2022 debuteerde hij bovendien in het Turkse nationale elftal, waarvoor hij vorige week tegen Wales (2-0) zijn eerste doelpunt in zijn vierde interland liet aantekenen.