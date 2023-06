Prijskaartje voor vermeend Ajax-target bekend: Amsterdammers zullen snel moeten handelen

Sven Mislintat is nog geen maand officieel in dienst als directeur voetbalzaken van Ajax, maar heeft nu al een aantal drukke weken achter de rug. De Duitser kan zijn borst natmaken, want de rust zal niet snel terugkeren. Waar de Amsterdammers op het punt staan Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, moeten ze ook de selectie zien te versterken. Ajax wordt al tijden gelinkt aan Arda Güler. De transfersom die hij moet kosten is inmiddels bekend.

Mislintat heeft zich de voorbije periode enkele keren uitgelaten over de zomerse transferplannen van Ajax. De Duitser vertelde onder meer op zoek te gaan naar een stand-in van Jurriën Timber én een spits. Maar op de achtergrond is de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland druk bezig de selectie ook op andere posities te versterken. Branco van den Boomen kwam transfervrij over van Toulouse en Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) staat naar verluidt ook in de serieuze belangstelling van Ajax.



De Armeens international is een aanvallende middenvelder, één van de posities waar Güler ook graag speelt. De 18-jarige Turk kan echter ook als centrale middenvelder én rechtsbuiten uit de voeten. Voor die laatste positie schijnt Ajax ook op zoek te zijn naar nieuwe impulsen. Güler wordt, vooral door Turkse media, al weken, zo niet maanden in verband gebracht met een overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Güler sloot in de zomer van 2021 aan bij de hoofdmacht van Fenerbahçe en kwam tot op heden 51 keer in actie voor de Turkse topclub. In het voorbije seizoen maakte zijn thuisland bij vlagen écht kennis met hem. Hij was in 35 wedstrijden in alle competities goed voor zes doelpunten en zeven assists.

Hoewel Güler bij Fenerbahçe in het bezit is van een contract tot medio 2025, zou hij voor nog geen twintig miljoen euro op te pikken zijn. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano hoeven geïnteresseerde clubs ‘slechts’ 17,5 miljoen euro neer te tellen. Güler heeft in zijn contract opgenomen dat hij na 1.500 gespeelde minuten voor dat bedrag is op te halen. Als we Romano moeten geloven proberen ‘veel topclubs’ Güler te overtuigen hun kant op te komen. Ajax lijkt snel te moeten doorpakken, mocht het daadwerkelijk geïnteresseerd zijn.