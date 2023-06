Ajax lijkt kansloos voor droomaanwinst: Arsenal en Newcastle melden zich aan het front

Ajax lijkt de zomerse komst van Arda Güler te kunnen vergeten. Het achttienjarige toptalent van Fenerbahçe werd de afgelopen weken volop gelinkt aan de Amsterdamse club, maar volgens het Turkse medium Turkish-Football hebben Arsenal en Newcastle United nu serieus hun zinnen gezet op de groeibriljant. Daardoor lijkt Ajax kansloos.

Güler staat te boek als het grootste talent van Turkije. De aanvallende middenvelder was dit seizoen in 33 officiële wedstrijden voor Fenerbahçe goed voor 6 doelpunten en 6 assists en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij diverse Europese grootmachten.

Diverse media uit Turkije maakten de voorbije weken melding van de interesse van Ajax in Güler, die naar verluidt een prijskaartje van ongeveer dertig miljoen euro om zijn nek heeft hangen. Turkish-Football weet donderdag echter te melden dat Newcastle United op dit moment de beste papieren heeft om aan de haal te gaan met de zomerse komst van Güler, terwijl ook Arsenal zich aan het front heeft gemeld.

Newcastle United eindigde dit seizoen als vierde in de Premier League en is zodoende volgend seizoen actief in de Champions League. The Magpies hopen Güler met het avontuur in het miljardenbal in zicht te kunnen verleiden tot een transfer naar St James' Park. Arsenal zal volgend seizoen overigens ook te bewonderen zijn in de Champions League, dankzij de tweede plaats deze voetbaljaargang in de Premier League.