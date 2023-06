België loopt op eigen veld tegen zeer teleurstellend resultaat aan

België is zaterdagavond voor het eerst tegen puntverlies aangelopen in de EK-kwalificatiereeks. De Rode Duivels kwamen op eigen veld tegen Oostenrijk niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

België kende een valse start in Brussel, want Orel Mangala liep halverwege de eerste helft de bal achter zijn eigen doelman Thibaut Courtois: 0-1. De thuisploeg had vervolgens een optisch overwicht, maar wist voor rust geen verandering meer aan te brengen in de tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

Na een uur voetballen bracht Romelu Lukaku België alsnog langszij. Hij draaide kort in de kleine ruimte en vond uiteindelijk fraai het doel met een hard en laag schot vanbuiten het strafschopgebied. Youri Tielemans had het elftal van Domenico Tedesco vervolgens in de slotfase ook nog het volle pond kunnen bezorgen, maar zijn schot belandde op de lat.

Voor de Belgen betekent de remise het eerste puntverlies in de EK- kwalificatiecampagne, na 0-3 zege van drie maanden geleden op Zweden. Oostenrijk is voorlopig koploper in Groep F: het Alpenland heeft na drie duels zeven punten. België heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat dinsdag tegenover Estland.