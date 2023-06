'Belgische club wil PSV aftroeven in strijd om Kasper Dolberg'

Kasper Dolberg werd afgelopen weken benoemd als mogelijke aanwinst voor PSV. Naar verluidt zou aanstaand hoofdtrainer Peter Bosz hem graag willen meenemen naar Eindhoven. Het Belgische Nieuwsblad weet dat PSV in ieder geval concurrentie kan gaan krijgen van Anderlecht. De recordkampioen van België wil ver gaan voor de Deense spits.

Dolberg werd in 2019 door Ajax voor een slordige twintig miljoen verkocht aan OGC Nice. Na wat mislukte verhuurperiodes bij Sevilla en Hoffenheim is de verwachting dat de Deen een stapje terug kan gaan maken. Volgens Nieuwsblad zou Dolberg weg mogen voor vijf á zeven miljoen euro. Anderlecht vindt dat veel geld, maar schijnt ver te willen gaan voor de spits.

Artikel gaat verder onder video

PSV is op zoek naar een concurrent voor Luuk de Jong. Dinsdag meldde het Eindhovens Dagblad dat ‘de naam Kasper Dolberg denkbaar’ is. Foot Mercato wist dat de interesse zelfs wat concreter is dan dat. Nice wil bij een acceptabel bod meewerken aan een transfer van de spits.

Dolberg is inmiddels 25 jaar en heeft nog een contract tot 2024 bij de Franse club. In zijn eerste jaar bij Nice presteerde hij behoorlijk met elf doelpunten. De Deen werd zelfs verkozen tot Speler van het Jaar bij de club. Na die periode zakte de prestaties van Dolberg wat in. Tijdens uitleenbeurten bij Sevilla en Hoffenheim haalde Dolberg niet zijn niveau.