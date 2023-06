Bellingham kan glimlach niet onderdrukken na vraag bij presentatie: ‘Wie zou dat niet willen?’

Real Madrid heeft al vroeg deze zomer een serieuze slag geslagen op de transfermarkt. De nummer twee van Spanje in het afgelopen seizoen kondigde woensdag de komst van Jude Bellingham aan. De middenvelder van Borussia Dortmund maakt de overstap van Borussia Dortmund en is donderdag officieel gepresenteerd als Real Madrid-speler. De Engelsman kreeg op de persconferentie een vraag over Kylian Mbappé en kon een glimlach niet onderdrukken.

Real Madrid en Bellingham bereikten een tijdje geleden al een overeenstemming over een transfer naar Spanje, maar Borussia Dortmund wilde pas na de laatste competitiewedstrijd met andere clubs om de tafel. De twee grootmachten sloten een deal over een transfersom van in eerste instantie 103 miljoen euro. Die kan door bonussen nog oplopen tot bijna 140 miljoen euro. Bellingham is mogelijk niet de enige topspeler die deze zomer arriveert in Madrid. Real wordt niet enkel in verband gebracht met Harry Kane, maar ook met Mbappé.

Artikel gaat verder onder video

De Fransman is voor de zoveelste keer onderwerp van gesprek. Mbappé had in 2021 al de overstap naar Real Madrid kunnen maken, maar zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain zei toen ‘nee’ tegen een bod van 180 miljoen euro. Mbappé liep vorig jaar uit zijn contract in Parijs, maar besloot de stad trouw te blijven. De aanvaller zette zijn handtekening weliswaar onder een contract tot medio 2024, maar eerder deze week pakten verschillende media uit met het nieuws dat hij zijn verbintenis niet nog eens wil openbreken. Dat betekent dat Mbappé PSG volgend jaar transfervrij verlaat, maar de Parijzenaren zouden hem niet voor niks willen laten gaan.

Mbappé ontkende eerder deze week volgend jaar naar Real Madrid te willen transfereren, maar de geruchten over een vertrek naar de Spaanse hoofdstad zullen nog wel even aanhouden. Ook tijdens de perspresentatie van Bellingham in het Santiago Bernabéu kwam de toekomst van Mbappé dus ter sprake. “Zoals ik al zei over Kane, is het niet echt mijn taak om er iets over te zeggen. Het zijn ongelooflijk goede spelers, de beste in de wereld op hun positie. Ik weet hun situatie niet”, reageerde Bellingham op de vraag of hij bij Real Madrid graag op het veld zou willen staan met Mbappé. De middenvelder zei vervolgens dat je niet alles wat je ziet of hoort voor waarheid moet aannemen, maar kon het uiteindelijk toch niet laten dit te zeggen: “Zou ik graag met een speler als Mbappé willen spelen? Wie niet?”