Biba Steijn (22) profiteert mee van aanstelling van haar vader bij Ajax

Biba Steijn profiteert mee van de aanstelling van haar vader als hoofdtrainer van Ajax. De 22-jarige dochter van Maurice Steijn heeft er binnen no-time een hoop volgers bijgekregen op Instagram.

Waar Biba een week geleden ruim tienduizend volgers had, is dat aantal gegroeid naar meer dan 22.000. Haar volgersschare is dus zo'n beetje verdubbeld sinds bekend is dat haar vader de opvolger van John Heitinga bij Ajax is.

Maurice Steijn heeft twee kinderen: Biba en Sem. Laatstgenoemde is inmiddels een bekende naam in de Nederlandse voetbalwereld. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor FC Twente, waar hij goed was voor zes doelpunten in 27 Eredivisie-wedstrijden.