Biraghi wordt bekogeld tijdens Conference League-finale en bloedt hevig

Cristiano Biraghi is bekogeld door het publiek tijdens de Conference League-finale tussen Fiorentina en West Ham United in Praag. De aanvoerder van Fiorentina hield een ernstige hoofdwond over aan de gebeurtenissen.

Het is niet bekend welk voorwerp ervoor zorgde dat hij zo moest bloeden. Op sociale media wordt gespeculeerd over een aansteker of een vape. Op camerabeelden was te zien dat hij bij het nemen van een corner in ieder geval werd bekogeld met bierbekers, waarna Biraghi cynisch naar het publiek klapte.

Nayef Aguerd, verdediger van West Ham, riep het publiek op om zich te gedragen. Biraghi werd behandeld op het veld en weigerde om van het veld te stappen, waardoor de wedstrijd werd voortgezet na een onderbreking van enkele minuten.