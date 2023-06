Brama neemt met hoogtepunt afscheid bij Twente: 'Voelde vanochtend al dat ik ging huilen'

Wout Brama heeft zondagmiddag op prachtige wijze afscheid genomen bij FC Twente. De 36-jarige middenvelder, die zijn schoenen aan de wilgen hangt, mocht voor het eerst in de basis beginnen en bereikte met zijn ploeg Europees voetbal. Brama had tijdens de wedstrijd moeite om zijn emoties goed onder de controle te houden.



"Vanaf vanochtend vroeg gaan er heel veel emoties door mijn lijf heen. Ik was gespannen. Ik wist dat het de laatste keer was dat ik hier als speler heen reed", zei de routinier na afloop van het duel tegen ESPN. Het was voor Brama in uitgerkend zijn allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal zijn eerste basisplaats van het seizoen, wat alles te maken had met de schorsing van Michal Sadilek.

"Donderdag zei de trainer tegen me: 'Wat gaan we zondag doen?' Ik zei: 'Dat is aan jou'. De volgende ochtend riep hij me bij zich en wist ik dat ik ging spelen. Toen kon ik me mentaal goed voorbereiden", aldus Brama, die moeite had om zijn emoties onder controle te houden na zijn wissel in de 78e minuut: "Ik voelde vandaag aan alles dat het ging gebeuren", doelt de middenvelder op zijn emoties. "Vanaf vanochtend wist ik het eigenlijk al. Ik moet nu mijn passie loslaten en dat is nooit leuk."

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen Brama nam afscheid, want ook Ron Jans was zondagmiddag voor de laatste keer als coach van FC Twente actief in de Grolsch Veste. De trainer had verwacht dat hij net zoals Brama erg emotioneel zou reageren, maar dat viel volgens hem reuze mee: "Ik dacht: ik ga vast huilen. Maar dat valt mee. Ik heb echt een geweldige tijd gehad. De ereronde deed wel veel met me", zei Jans bij ESPN.