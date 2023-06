De Oranjezomer keert terug op televisie: dit is alles wat je erover moet weten

De Oranjezomer keert vanaf 3 juli terug op televisie. De talkshow is vanaf dan op doordeweekse dagen om 21.35 uur te zien op SBS 6. Hélène Hendriks gaat de reeks presenteren. Zij neemt het stokje over van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, die in augustus terugkeren met Vandaag Inside.

Hendriks zal vanaf het Kasteelplein in Breda met wisselende gasten het actuele (sport)nieuws doornemen. Eerder werd al bekend dat Robert Doornbos, Merel Ek, Jan Mulder en Estavana Polman zijn gestrikt als gasten. Aan dat lijstje kunnen nu de namen van Özcan Akyol, Rutger Castricum, Fidan Ekiz, Youri Mulder, Raven van Dorst, Sam Hagens, Jan de Hoop, Frank Evenblij en Filemon Wesselink worden toegevoegd.

Noa Vahle gaat als 'razende reporter' geregeld verslag doen vanaf verschillende locaties. Daarnaast zal de dochter van Linda de Mol zo nu en dan, zoals ze ook bij Vandaag Inside doet, plaatsnemen aan de bar.