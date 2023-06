'Deze PSV'er zal blij zijn met Bosz, ploeggenoot baalt van komst oefenmeester'

PSV-verdediger Jordan Teze kan weleens garen gaan spinnen bij de komst van Peter Bosz. De oefenmeester was in het verleden namelijk zeer gecharmeerd van de jonge Nederlander. Het Eindhovens Dagblad denkt dat dát weleens in het voordeel kan werken van de 23-jarige verdediger.

"Het is niet naar buiten toe uitgesproken, maar vermoed wordt dat Jordan Teze weleens baat kan hebben bij de komst van de nieuwe coach, omdat hij dan weer als centrale verdediger wordt ontwikkeld", schrijft de regionale ochtendkrant over de situatie van Teze. "Het is een sportieve erfenis die Fred Rutten in de laatste wedstrijd van vorig seizoen nog naliet bij PSV."

Die conclusie wordt getrokken uit het feit dat Bosz in het verleden Teze naar Olympique Lyon heeft geprobeerd te halen. Een bedrag van acht miljoen euro was destijds echter niet genoeg om hem los te weken. Als Teze wel naar Frankrijk was gekomen, dan had Bosz hem daar als centrale verdediger gebruikt. Daardoor lijkt de kans groot dat hij dat ook in Eindhoven gaat doen.

El Ghazi baalt van Bosz

Het kan bijna niet anders of Anwar El Ghazi is in eerste instantie een stuk minder blij met de komst van Bosz. Onder leiding van die coach verliet hij in 2017 namelijk de Johan Cruijff Arena. Bovendien had dat mede te maken met een opstootje dat zou hebben plaatsgevonden, waarbij El Ghazi en Bosz door betrokkenen uit elkaar gehaald moesten worden.

Dat gebeurde nadat Bosz had besloten om de buitenspeler niet op te stellen tegen Excelsior en ‘zijn vriendje’ Bertrand Traoré wel een kans kreeg in de basis. Bosz zette El Ghazi daarop uit de selectie en de situatie moest worden besproken met het Technisch Hart van Ajax, waarna hij na een moeizame eerste seizoenshelft in de winterstop naar het Franse Lille OSC vertrok. Komt het nog goed tussen Bosz en hem?