Deze rol gaat Heitinga volgend jaar niet bekleden bij Ajax

John Heitinga keert niet terug als assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De interim-trainer kreeg donderdag te horen dat hij niet meer de honneurs waarneemt na de zomerstop. Sven Mislintat gaf aan wat voor profiel een Ajax-trainer moet hebben en liet al een naam vallen.

Heitinga was vanzelfsprekend niet blij met het besluit van Mislintat, maar reageerde professioneel. “Natuurlijk was hij hevig teleurgesteld”, zei de Duitser bij De Telegraaf. De oud-speler van de Amsterdammers keert niet terug als assistent onder de nog onbekende nieuwe trainer. “Ik heb nooit gezien dat een hoofdcoach weer assistent werd. Dat is geen mogelijkheid. Ook omdat ik vind dat John de karaktereigenschappen van een hoofdcoach heeft.” Mislintat gaf bij ESPN nog wel aan dat er gekeken wordt naar een mogelijke andere rol binnen de club. Ook wordt er gesproken over zijn verdere toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Het was voor Mislintat ook niet gemakkelijk om Heitinga uit zijn functie te ontheven. “Het was een moeilijk besluit, omdat John een goed mens en een grote persoonlijkheid is. Maar de hele reis met Heitinga was onvoldoende. De grote wedstrijden heeft hij niet gewonnen”, doelde de technisch directeur op de wedstrijden tegen Feyenoord en PSV.

De namen vliegen je al om de oren. Zo wordt Peter Bosz al genoemd, maar ook Kasper Hjulmand van het nationale elftal van Denemarken en Kjetil Knutsen van Bodo/Glimt. De coach moet wel aan bepaalde eisen voldoen. “Het profiel is attractief, aanvallend voetbal spelen, jonge spelers uit de academie door ontwikkelen en over-gepresteerd hebben bij eerdere club”, gaf Mislintat aan. Met het kamp van Knutsen is al contact gezocht. “Ik heb met zijn agent gesproken. Over verschillende onderwerpen.”

Sven Mislintat over de toekomst van John Heitinga bij Ajax:



"Hij wordt geen assistent van de nieuwe coach" ❌ — ESPN NL (@ESPNnl) June 1, 2023