Drama in Argentinië: duel River Plate gestaakt na dodelijke val van tribune

Het duel tussen River Plate en Defensa y Justicia in de Argentijnse competitie is zaterdag op dramatische wijze vroegtijdig ten einde gekomen. Een supporter van de thuisploeg viel om nog onbekende redenen van de bovenste ring van het stadion - en overleefde die val niet.

De wedstrijd in stadion El Monumental was op het moment van het ongeval 25 minuten bezig. De supporter in kwestie zat op de hoge Sívori Alta-tribune en maakte een smak van zo'n vijftien meter naar beneden. Dat leidde direct tot onrust op het veld, maar scheidsrechter Fernando Rapallini liet in eerste instantie gewoon doorspelen.

Vijf minuten later kreeg de leidsman echter te horen dat de man zijn val niet had overleefd. Daarop riep hij de aanvoerders van beide ploegen bij elkaar om het trieste nieuws met hen te delen. Daarna werd besloten het duel definitief te staken. Het stadion werd vervolgens ontruimd.

De oorzaak van de noodlottige val is nog onbekend, maar de club sluit al wel een aantal scenario's uit. "De Sívori Alta-tribune, waar de overledene een seizoenskaart had, zat op negentig procent van zijn capaciteit. Op het moment van de val was er geen tussenkomst van derden. Er is ook geverifieerd dat zich op de tribune of daaromheen geen sprake was van een geweldssituatie", schrijft de club in een statement.