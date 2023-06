'Droomkandidaat' Geelen slaat aanbieding Ajax af: externe opvolger voor Van der Sar

Menno Geelen heeft geen ambities om de opvolger te worden van Edwin van der Sar. De huidige commercieel directeur werd vanuit de huidige directie gezien als de ideale opvolger van de voormalig doelman, maar heeft volgens Voetbal International donderdag aan de raad van commissarissen van Ajax laten weten af te zien van die vacature.

De rvc had wél graag gezien dat Geelen de schoenen van Van der Sar was gaan vullen in de Johan Cruijff Arena, allereerst op langere termijn bij een vertrek van de voormalig doelman in de toekomst. Omdat zijn positie eerder vacant kwam omdat Van der Sar voortijdig besloot om op te stappen, kwam het verzoek eerder vanuit de rvc. Zij kregen echter nul op rekest van Geelen.

"Geelen geeft er echter de voorkeur aan om als commercieel directeur actief te blijven, heeft hij tijdens een personeelsbijeenkomst laten weten", schreef het weekblad over de situatie in de Johan Cruijff Arena. Wel gaat hij de taken van Van der Sar als interim waarnemen vanaf 1 augustus, het moment dat Van der Sar al zijn lopende dossiers overgedragen heeft. Maar dat is alleen tot het moment dat er een nieuwe algemeen directeur was aangesteld.

"Geelen kon in alle geledingen binnen Ajax op veel steun rekenen", weet VI. "Geelen zelf gaf in zijn omgeving aan dat hij een dergelijke functie alleen zou willen vervullen met tevens een oud-voetballer in de directie." Toch vindt hij nu dat iemand van buitenaf de club moet gaan runnen de komende jaren. Begin augustus hoopt Pier Eringa, voorzitter van de rvc, een kandidaat te vinden. Die komt echter niet van binnen Ajax, maar wordt na de afzegging van Geelen extern gezocht. "Of Geelen in de toekomst wel open staat voor de rol werd overigens niet duidelijk."