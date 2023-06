'Eerste contact tussen Mislintat en Steijn dateert al van maand geleden'

De eerste contacten tussen Maurice Steijn en Ajax dateren al van 'een maand geleden', zo meldt VI-journalist Freek Jansen in de Pak Schaal Podcast. Toch lekte dat niet uit, tot verbazing van de clubwatcher.

Ajax staat op het punt om Steijn te presenteren als de verrassende opvolger van John Heitinga, de interim-trainer die het seizoen afmaakte als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. "Een maand geleden is het eerste contact geweest met Steijn", weet Jansen. "Toen zat Edwin van der Sar er ook nog", merkt hij bovendien op.

"Destijds heeft Ajax ingezet op drie kandidaten", vervolgt Jansen. "Wie de andere twee zijn weet ik niet. Logischerwijs zou je Kjetil Knutsen en Peter Bosz zeggen, maar Sven Mislintat houdt het dicht bij zich", refereert hij aan de Duitse directeur voetbalzaken die in mei aantrad in de Johan Cruijff Arena.

Prima keuze

Jansen gaat niet mee in de kritiek van veel Ajax-supporters, die de komst van Steijn niet zien zitten. "Ik zeg niet dat een vergelijking tussen Steijn, Bosz en Erik ten Hag één-op-één te maken is, maar ik vind het gewoon een prima keuze", meent de journalist. "Van de laatste vijf trainers was Alfred Schreuder nog degene waarop het minste commentaar was (bij zijn aanstelling, red.). En wat is het meest misgegaan? Alfred Schreuder."