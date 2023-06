'Erik ten Hag mag hopen op hereniging met voormalig Ajax-sterkhouder'

André Onana zou deze zomer zomaar herenigd kunnen worden met Erik ten Hag. De doelman beleefde onder Ten Hag grote successen bij Ajax, dat hij in de zomer van 2022 transfervrij verruilde voor Internazionale. Onana maakte ook in Italië indruk, wat in Engeland niet onopgemerkt is gebleven. Zowel Manchester United als Chelsea heeft de Kameroener op de korrel. Hij zou een voorkeur hebben voor een nieuwe samenwerking met Ten Hag.

Dat meldt Jacob Steinberg van The Guardian althans. Onana had in het afgelopen seizoen een belangrijk, zo niet cruciaal aandeel in het succes van Internazionale. De club uit Milaan was in eigen land weliswaar geen partij voor Napoli, maar reikte in de Champions League tot de finale. Onana kon echter niet voorkomen dat een treffer van Rodri Manchester City de cup met de grote oren bezorgde. De Kameroener kan desondanks terugkijken op een geslaagd eerste seizoen in Italië. Het is momenteel de vraag of Internazionale ook volgend seizoen kan rekenen op de reddingen van Onana.

De prestaties van de doelman zijn niet onopgemerkt gebleven. Chelsea zou hem al maanden op de korrel hebben. Volgens Steinberg staan de Londenaren open voor aanbiedingen voor doelmannen Kepa Arrizabalaga en Édouard Mendy. Een vertrek van Mendy is aannemelijker omdat hij minder salaris opstrijkt dan Arrizabalaga. Chelsea ziet in Onana een potentiële nieuwe eerste doelman op Stamford Bridge, maar heeft ook Mike Maignan (AC Milan) en Giorgi Mamardashvili (Valencia) op het lijstje staan. Dat is maar goed ook, want als we Steinberg moeten geloven staat Onana nog niet te trappelen om naar Londen te transfereren.

De oud-doelman van Ajax vertelde na de verloren Champions League-finale tegen Manchester City erg gelukkig te zijn bij Internazionale, maar de aanhoudende financiële problemen in Milan zouden ertoe kunnen leiden dat hij op de transferlijst wordt geplaatst. Manchester United heeft zijn naam in ieder geval op een shortlist geplaatst. David de Gea gaat weliswaar naar alle waarschijnlijkheid zijn aflopende contract bij Manchester United verlengen, maar Ten Hag heeft na afgelopen seizoen sterk zijn twijfels over de Spanjaard. Ten Hag kent Onana goed en de Kameroener staat naar verluidt wel open voor een transfer naar Old Trafford. Ook Diogo Costa (FC Porto) wordt genoemd, maar hij zal pas concreet in beeld komen als Onana niet haalbaar blijkt.