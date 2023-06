Erik ten Hag straalt na speciaal moment met Prince William

Vlak voordat er werd afgetrapt in de FA Cup-finale tussen Manchester City en Manchester United schudde Engelse kroonprins William de spelers en stafleden van beide ploegen nog even de hand. Bij vrijwel iedereen bleef het bij een handje, maar bij Erik ten Hag stond de prins wat langer. Vermoedelijk had William mooie woorden over voor de prestaties die de Nederlander dit seizoen heeft verricht bij The Red Devils. Dat blijkt uit de glimlach op het gezicht van Ten Hag.