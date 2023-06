Evgeniy Levchenko spuwt gal over verkeersboete na staandehouding door politie

Evgeniy Levchenko heeft via Twitter zijn ergernis geuit over een verkeersboete die hij vrijdag ontving. De Oekraïense oud-middenvelder, tegenwoordig voorzitter van de spelersvakbond VVCS, werd staande gehouden door de politie voor een algemene controle en kreeg uiteindelijk een boete van 59 euro omdat hij geen geldig kentekenbewijs kon tonen.

Het niet kunnen tonen van een geldig kentekenbewijs wanneer daar door de politie om gevraagd wordt, wordt in 2023 bestraft met een boete van 50 euro. De administratiekosten bedragen 9 euro, waardoor Levchenko in totaal 59 euro moet aftikken. De oud-speler van onder meer Vitesse, FC Groningen en Willem II trekt de ratio van de verkeersboete vrijdag via Twitter openlijk in twijfel en ontketent daarmee een heus debat op het medium.

Artikel gaat verder onder video

“Ik werd net aangehouden door de politie (staande gehouden in feite, red.). Wat op zich normaal is wanneer je algemene controle hebt. De hele auto gecheckt: prima. Mijn rijbewijs: prima. Maar ik had geen kentekenbewijs bij mij. Daar krijg je dus boete voor van 59 euro! Het is toch bizar dat in het huidige digitale tijdperk in het land als Nederland moet je al dat plastic meedragen en niet gewoon alles op je telefoon hebt staan”, schrijft Levchenko ontstemd.

De tweet van Levchenko kan rekenen op begripvolle, maar ook minder begripvolle reacties. “Mee eens. Ik leen mijn voertuigen regelmatig uit, met de sleutels geef ik ook altijd het kentekenbewijs mee, terwijl ik die meestal zelf niet op zak heb. Groene kaart zit ook niet standaard in mijn auto. Ze kunnen het zelf meteen opzoeken, waarom dan toch een boete?”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander vindt dat regels nu eenmaal regels zijn. “Kentekenbewijs standaard in je auto, desnoods papieren copy”, klinkt het.