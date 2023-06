Fabrizio Romano onthult hoe eerste gesprekken tussen Jurriën Timber en Arsenal verliepen

De kans dat Jurriën Timber binnenkort de overstap maakt van Ajax naar Arsenal wordt alsmaar groter. De 22-jarige centrale verdediger is volledig overtuigd van de plannen die de Londense club met hem heeft, zo meldt Fabrizio Romano.

De transferspecialist schrijft dat Timber gelooft dat Arsenal het 'perfecte project' voor zijn sportieve toekomst heeft. De verdediger zou 'onmiddellijk' overtuigd zijn geraakt van de plannen die manager Mikel Arteta en de club met hem hebben.

Eerder meldde Romano al dat Arsenal voornemens is een tweede bod uit te brengen op Timber. Het eerste bod, ter waarde van 35 miljoen euro, werd van tafel geveegd door Ajax. De Amsterdammers zouden een vraagprijs van 60 miljoen euro hanteren, maar lijken met minder wel genoegen te nemen.

Timber zelf is er op hoofdlijnen al uit met Arsenal. Voor de verdediger ligt een meerjarig contract klaar in de Engelse hoofdstad. Naast Timber is ook Edson Álvarez dicht bij een vertrek (naar Borussia Dortmund), terwijl er voor Mohammed Kudus ook de nodige interesse is.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de interesse van Arsenal in Timber besproken. "Een vraagprijs van zestig miljoen euro is onrealistisch." (Vanaf minuut 9:27.)