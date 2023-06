'FC Twente en Manchester City naderen akkoord; Tukkers betalen vier miljoen euro'

FC Twente raakte met Václav Cerny al een absolute smaakmaker kwijt, maar lijkt volgend seizoen wél opnieuw een beroep te kunnen doen op spits Manfred Ugalde (21). Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns meldt donderdagavond dat de Tukkers dicht bij een akkoord met Manchester City over zijn definitieve overkomst zijn.

Ugalde heeft net zijn tweede seizoen in het shirt van FC Twente achter de rug. In zijn eerste jaar fungeerde hij veelal als invaller en stand-in voor eerste keus Ricky van Wolfswinkel. In zijn tweede jaar overvleugelde hij zijn ervaren Nederlandse concurrent echter en groeide hij uit tot de eerste spits van de inmiddels vertrokken trainer Ron Jans.

Uiteindelijk speelde Ugalde afgelopen seizoen 31 wedstrijden voor Twente. Daarin trof hij negen keer doel en leverde hij vier keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. In de play offs om Europees voetbal was hij van groot belang in de wedstrijden tegen sc Heerenveen en Sparta; waarin hij met twee assists én een doelpunt een groot aandeel had in het bereiken van de voorronde van de Conference League.

De club zou de Costa Ricaan dan ook graag definitief overnemen van Manchester City, dat hem de afgelopen twee seizoenen verhuurde. Eerder werd gemeld dat Ugalde voor vijf miljoen euro in te lijven zou zijn; maar Kapteijns meldt een iets lagere transfersom: "Daarmee is een bedrag gemoeid van zo'n vier miljoen euro, dat in termijnen kan worden betaald", schrijft de journalist op Twitter. Mogelijk speelt het vermeende doorverkooppercentage dat de kampioen van Engeland daarbij bedong een rol.