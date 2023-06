Kenneth Pérez heeft duidelijk advies voor FC Twente: 'Ik vind dat geen schokkende bedragen'

Kenneth Pérez vindt dat FC Twente gebruik moet maken van de optie om Manfred Ugalde (21) na dit seizoen definitief over te nemen van Manchester City. De Deen denkt dat de Costa Ricaan de vastgelegde transfersom waartegen zijn oude club dat kan doen zéker waard is.

Twente kan Ugalde na dit seizoen voor 5 miljoen euro definitief overnemen van het steenrijke Manchester City. "Dat vind ik geen schokkende bedragen", zegt Pérez bij ESPN, waar hij de analyse bij het duel tussen Twente en sc Heerenveen verzorgt. "Dan moet hij wel het minimumsalaris voor een niet-EU-speler van zo'n vijf ton verdienen", werpt presentator Cristian Willaert echter tegen.

Ook dat lijkt Pérez echter geen struikelblok. "Dat betaalt FC Twente toch wel?". Willaert reageert met een kwinkslag: "In jouw tijd misschien wel...". Toch zou de investering zichzelf makkelijk terug kunnen verdienen, zo denkt de oud-middenvelder. "Je moet waarde creëren op het veld."

Ugalde is bezig aan zijn tweede seizoen in het shirt van FC Twente. In zijn eerste jaar fungeerde hij veelal als invaller en stand-in voor eerste keus Ricky van Wolfswinkel. In zijn tweede jaar overvleugelde hij zijn ervaren Nederlandse concurrent echter en groeide hij uit tot de eerste spits van trainer Ron Jans. In het eerste playoff-duel met sc Heerenveen was hij met een goal én een assist van groot belang bij de 1-2 zege in Friesland.



