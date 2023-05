Transferontwikkelingen bij FC Twente: Eiting, Van Bommel, Regeer en Taha

Carel Eiting staat op het wensenlijstje van FC Twente. De middenvelder van FC Volendam geniet belangstelling van verschillende clubs, maar in Enschede willen ze hem graag binnenhalen. Ook kwamen er updates rondom Ruben van Bommel, Manfred Ugalde, Younes Taha en Youri Regeer.

Dat blijkt uit de podcast De Ballen Verstand. "Eiting is al een tijdje serieus in beeld", zei FC Twente-watcher Leon ten Voorde. Mede omdat er mogelijk Europees voetbal gehaald wordt door FC Twente en het seizoen vroeg begint, verkochten de Tukkers sterkhouder Ramiz Zerrouki al, zodat ze de selectie vroegtijdig kunnen versterken met die miljoenen. "Hij heeft alle ingrediënten om goed bij FC Twente te passen."

Wel moet er dan een serieus bedrag op tafel komen van naar verwachting zo'n twee miljoen euro. Datzelfde geldt voor Younes Taha, van PEC Zwolle, die ook op het lijstje staat van het Belgische Union Saint-Gilles. "Hij heeft aangegeven het liefst in Nederland te blijven. Je moet flink voor hem betalen, maar bij FC Twente zijn gecharmeerd van hem."

Ook wordt er een poging gedaan om huurling Manfred Ugalde langer te behouden, maar financieel (vanwege zijn loon en salaris) wordt dat een heel moeilijk verhaal. Over Van Bommel verwacht de journalist dat er door hem heel snel een keuze gemaakt wordt tussen AZ en FC Twente, terwijl de deal met Youri Regeer echt rond is. "De terugkoopoptie die Ajax heeft, moet binnen twee jaar worden gelicht en zou dan ook een prima deal voor FC Twente betekenen."

Aanwinsten Heracles Almelo

Bij aankomend Eredivisie-club Heracles Almelo gaan er ook diverse namen rond als het gaat om inkomende transfer. Jordy Bruijn komt normaliter op korte termijn transfervrij over van NEC, terwijl Laros Duarte van FC Groningen ook in de belangstelling zou staan van Heracles Almelo. "Ook de naam van Sam Lammers, het neefje van trainer John Lammers, is gevallen. Maar hij is niet haalbaar", weet Heracles Almelo-watcher Ralph Blijlevens. Die spits zou overigens ook bij FC Twente op het lijstje staan.