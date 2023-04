Tops en Flops: een uitstekende Simons in De Topper en wangedrag supporters

Dit weekend stond De Topper op het programma in de Eredivisie tussen PSV en Ajax. Het weekend begon met een overwinning van FC Volendam en eindigde met een makkelijke winst van AZ tegen RKC Waalwijk. Bij enkele wedstrijden konden supporters zich niet gedragen en moest de wedstrijd (tijdelijk) gestaakt worden. Aan de hand van onze Tops en Flops blikken we terug op de afgelopen speelronde.

Tops



Swingende Simons helpt PSV aan een overwinning tegen Ajax

In De Topper om plaats twee wist PSV de Amsterdammers met een goede uitvoering te kloppen met 3-0. Een goede Xavi Simons zorgde met een doelpunt en een assist voor deze belangrijke overwinning en speelde zelf een uitstekende wedstrijd. Bij zijn eerste goal veroorzaakte de drievoudig Oranje-international een penalty en mocht van aanvoerder Luuk de Jong, die normaal de strafschoppen neemt, de strafschop nemen. Dat deed de kersverse twintiger overtuigend en daarmee was de wedstrijd al beslist in het voordeel van de Eindhovenaren. Niet alleen Simons had het op zijn heupen, maar ook De Jong presteerde heel goed in deze wedstrijd. De spits scoorde twee keer en met name de eerste goal was een hele knappe. Johan Bakayoko gaf de bal met zijn rechter uitstekend voor op het aanspeelpunt van PSV en die kopte heel knap via de lat binnen. Bij het tweede doelpunt van De Jong was het nog twijfelachtig of het doelpunt op zijn naam kwam te staan, want Florian Grillitsch tikte de bal als laatste binnen. Door deze goede prestatie van PSV staan ze nu drie punten voor op de hoofdstedelingen en lijkt het op een goed spoor voor plek twee.

Luuk de Jong kopt raak! PSV deelt de eerste tik uit ⚡️#psvaja pic.twitter.com/R6ufkQWZU8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Feyenoord kan champagne koud zetten na tiende overwinning op rij

De Rotterdammers hebben zich goed hersteld na de Europese uitschakeling van donderdagavond in Rome tegen AS Roma (4-1 na verlenging). In De Kuip werd FC Utrecht eenvoudig met 3-1 verslagen en daardoor zou het eventueel in de volgende speelronde tegen Excelsior kampioen kunnen worden bij een nederlaag van PSV. In de wedstrijd van zondagmiddag scoorde Santiago Giménez opnieuw en dat was zijn zesde competitiegoal op rij. Orkun Kökçü viel ook op en stond in het elftal van de week van Arie Haan bij De Telegraaf. “Hij is aan een fantastisch seizoen bezig en is daar steeds de belangrijke man. Het zit bij hem ook in de kleine dingen. Zo gaf hij zo’n heel kort balletje naar Jahanbakhsh, maar die hij dan zo neer dat onmiddellijk kon uithalen en scoren. Dat is zo belangrijk, want anders is dat moment voorbij.” Het is dan ook maar de vraag of de Turkse middenvelder volgend jaar nog in dienst is van Feyenoord met dit goede spel. Dat geldt overigens voor meer Feyenoorders, inclusief de trainer Arne Slot.

Wie anders dan Santiago Gimenez met de 2-0, en de timing kon niet beter! 😍🎼



"Ga staan voor de kampioen..." #feyutr — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Corners Eiting op Mirani zorgen voor Volendams feestje

Na de winterstop is FC Volendam helemaal losgekomen, want voor de break stond de club uit het bekende vissersdorp kansloos op de laatste plek. Door de overwinning op SC Cambuur staat het nu op dertig punten en met nog vier wedstrijden voor de boeg lijkt Volendam te kunnen ontsnappen aan degradatie. Aanvoerder Carel Eiting weet wel hoe het kan dat zijn ploeg zich uit geslagen positie heeft teruggeknokt. “Het begint met het zijn van een team”, geeft de middenvelder aan bij ESPN. “Ik kan het niet helemaal uitleggen, want daar is het veel te breed voor. Het gaat erom dat je voor elkaar knokt, maar ook op de trainingen beter wil worden en de puntjes op de i gaat zetten.” In de wedstrijd met Cambuur was de aanvoerder ook heel belangrijk voor zijn ploeg met twee goede corners op Damon Mirani. De verdediger kopte twee keer raak tegen de hekkensluiter en dompelde Leeuwarden in rouw. Het was ook geen verrassing dat deze goals kwamen uit standaardsituaties bij Volendam, want dat is dit seizoen echt een wapen geworden. Na de wedstrijd leek het alsof de ploeg al gehandhaafd was, maar daar moeten toch nog een paar puntjes voor gepakt worden.

🟠 FC Volendam verslaat SC Cambuur dankzij 2️⃣ goals van Damon Mirani 🔥 — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2023

Hattrick Romeny dompelt FC Groningen in rouw

FC Emmen heeft goede zaken gedaan in de strijd om degradatie, want in Heerenveen werd er ondanks twee goals van Sydney van Hooijkdonk toch gewonnen met 2-3. Dat kwam vooral door hattrick-held Ole Romeny. De aanvaller van FC Emmen scoorde drie keer en maakte in de 92e minuut de winnende treffer. Door deze drie goals stond Romeny ook in het elftal van de week van Arie Haan bij De Telegraaf. “Ik vind het hartstikke leuk voor hem dat een speler van Emmen zo veel goals maakt. Daar moeten we niet te lichtzinnig over doen. Hoe hij ze ook maakt, net als die bal die hij tegen zich aangeschoten kreeg: dat komt omdat-ie aanwezig is. Die jongen is gewoon steeds bezig en daarom is het zo leuk dat hij beloond wordt.” Voor Dick Lukkien is het een aparte situatie, want door deze overwinning brengt hij zijn nieuwe club FC Groningen wel in de problemen. Het kan zomaar zijn dat FC Emmen erin blijft en zijn nieuwe club Keuken Kampioen Divisie speelt volgend seizoen.

𝗛𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 voor Ole Romeny! FC Emmen stunt en wint met 2-3 in Heerenveen 😱#heeemm — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2023

Flops



Supporters misdragen zich door heel Nederland

Het was dit weekend opnieuw onrustig in de stadions. Zo wisten raddraaiers het te verstieren in Groningen, Enschede en Eindhoven. De wedstrijd tussen FC Groningen en NEC werd gestaakt omdat de grensrechter werd geraakt door een beker bier. Het duel tussen PSV en Ajax werd gelukkig slechts tijdelijk stilgelegd aangezien Ajacied Steven Berghuis werd gemist door een naar het veld gegooide beker. Ook enkele aanhangers van FC Twente lieten zich gaan toen Spartaan Shurandy Sambo zijn ploeg had geholpen aan een late gelijkmaker. Sambo kreeg ook van alles naar zijn hoofd geslingerd vanaf een tribune in De Grolsch Veste.

FC Groningen - N.E.C. is (tijdelijk) gestaakt: het duel is stilgelegd nadat de grensrechter wordt geraakt ⛔️#gronec pic.twitter.com/SY1IW3zhrJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2023

Joey Kooij leeft nieuwe 'gooi-regels' niet na

De wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (3-3) was een spektakel. Toch ging het na afloop vooral over de slotfase en scheidsrechter Joey Kooij. De arbiter besloot om Spartaan Shurandy Sambo namelijk zijn tweede gele kaart te geven nadat hij zijn late treffer iets te fanatiek vierde voor een tribune vol fans van FC Twente. Die besloten de Spartaan te bekogelen met van alles en nog wat. In plaats van de wedstrijd (tijdelijk) te staken, maakte Kooij de beslissing om door te gaan en Sambo van het veld te sturen. Daar waren de bezoekers uit Rotterdam op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

Shurandy Sambo redt een punt voor Sparta én krijgt rood in spektakelstuk tussen Twente en Sparta! 😱#twespa — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Ajax en Bergwijn leveren 'wanprestatie' in Eindhoven

Ajax gaf op bezoek bij PSV zeker niet thuis en ging in Eindhoven kansloos met 3-0 onderuit. De Amsterdammers moeten er steeds meer rekening mee gaan houden dat ze na de zomer niet eens in de Champions League actief zijn. Na het pak slaag in het Philips Stadion waren veel negatieve pijlen gericht op ex-PSV'er Steven Bergwijn. Hij kon ook op bezoek bij ijn voormalig werkgever geen potten breken namens Ajax. "Hij levert hier gewoon een wanprestatie bij zijn oude club", was Valentijn Driessen namens De Telegraaf snoeihard over het vertoonde spel van de Oranje-international.

Bergwijn how on earth do you decide to shoot here instead of passing it to Berghuis?! pic.twitter.com/kZbJis5bCr — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 23, 2023

Heerenveen gooit Europese droom te grabbel

In eigen huis leek sc Heerenveen zaterdag uitstekende zaken te kunnen doen in de strijd voor een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Kees van Wonderen verkeek zich echter op laagvlieger FC Emmen, dat dankzij Ole Romeny met 2-3 won in Friesland. Zodoende moet Heerenveen flink aan de bak om de achtste plek, momenteel in handen van RKC Waalwijk, nog te pakken. Go Ahead Eagles en NEC azen namelijk ook op die positie. Heerenveen komt de clubs uit Deventer en Nijmegen allebei nog tegen in het slot van de competitie. Ook wachten nog duels met PSV en Excelsior.