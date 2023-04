Volendam opgestaan na bijna begraven te zijn voor de winterstop

FC Volendam krijgt het dit jaar waarschijnlijk na een matig begin van het seizoen toch voor elkaar om zich te handhaven in de Eredivisie. Voor de winterstop stonden de Volendammers met veertien wedstrijden gespeeld en zes punten nog kansloos laatste en niemand gaf Het Andere Oranje nog een stuiver om zich te handhaven. De sfeer zit er in ieder geval al goed in.

Na de winterstop koos Volendam ervoor om een andere speelstijl te hanteren en dat moest ook wel. Voor de WK-break kreeg de club uit het vissersdorp veel complimenten voor het vertoonde spel, maar na de winterstop moest het over een andere boeg. Er moest meer gevochten worden voor de punten en dat hebben ze in Volendam ook gedaan, want de ploeg van trainer Wim Jonk staat inmiddels op 33 punten, nadat het vrijdagavond hekkensluiter SC Cambuur met twee doelpunten verschil versloeg.

Carel Eiting weet wel hoe het kan dat Volendam zich uit geslagen positie heeft teruggeknokt. "Ik heb het in heel veel interviews al gezegd", begint de middenvelder bij ESPN. "Het begint met het zijn van een team. Ik kan het niet helemaal uitleggen, want daar is het veel te breed voor. Het gaat erom dat je voor elkaar knokt, maar ook op de trainingen beter wil worden en de puntjes op de i gaat zetten."

Vrijdag werd tegen Cambuur een vrij moeizame overwinning geboekt door de ploeg die vorig jaar nog kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie. Door twee hoekschoppen van Eiting kon Damon Mirani ook tweemaal binnenkoppen. Dat zorgde voor een enorme ontlading in het Kras Stadion. De supporters gingen helemaal uit hun dak en vierden de overwinning met de spelers.

Na de wedstrijd klonken verschillende kreten op de tribunes. "Het kan niet meer fout gaan", werd er geroepen. Een andere supporter liep met een biertje vrolijk langs het stadion en kon de blijdschap niet onderdrukken. "Wie had dit voor de winterstop kunnen dromen? Na veertien wedstrijden zes punten en nu gewoon al dertig. Het kan niet meer fout gaan! Volgend jaar gaan we gewoon voor Europees voetbal", zei de fan van Volendam wel heel enthousiast.

De sfeer was zo optimaal dat het leek of Volendam al veilig was, maar daar wilde Eiting niks van weten. "We zijn nog lang niet veilig", gaf de oud-Ajacied aan na de wedstrijd tegen Cambuur. "Het is altijd feest in Volendam, tenminste als we winnen."