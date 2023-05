Carel Eiting 'kwijt' voor interview: 'Wat is dat nou?!'

Carel Eiting heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Volendam en Excelsior voor de laatste keer dit seizoen de media te woord gestaan. Bij ESPN moesten ze lang wachten totdat de 25-jarige middenvelder voor de camera verscheen.

Het interview kende daardoor een opvallend en ongebruikelijk begin. "Ik kreeg hier te horen: sorry, Carel Eiting is kwijt. Wat is dat nou?", vroeg Aletha Leidelmeijer de middenvelder om nadere uitleg. "Ik werd meegesleurd. Iemand wilde dat ik allemaal foto's ging maken en ik moest langs alle sponsoren, dus ik moest even helpen", lachte Eiting.

Volendam sloot het seizoen af met een 3-2 zege op Excelsior. Waar Eiting normaal gesproken zijn woordje klaar heeft, was zijn analyse ditmaal nogal summier. “Het was een rare wedstrijd. Wat kan ik erover zeggen? Het liefst ga ik op vakantie”, zei hij met een knipoog. "We kunnen van alles over de wedstrijd zeggen, maar willen we dat nu? Dat is de vraag."

Eiting gaat maandag op vakantie en sluit zich ook even af van de buitenwereld. De telefoon van de zaakwaarnemer gaat waarschijnlijk niet uit. Eiting wordt namelijk in verband gebracht met een transfer naar FC Twente. "Ik heb een geweldig jaar gehad waarin ik 34 wedstrijden heb gespeeld. Dat was het grootste doel. Ik ben fit en dat is een fantastisch gevoel. Ik heb echt van elke seconde genoten."