FC Twente heeft weer beet in Amsterdam: Ajax stuurt Naci Ünüvar op huurbasis naar Grolsch Veste

Naci Ünüvar verdedigt komend seizoen de clubkleuren van FC Twente, dat hem voor een seizoen huurt van Ajax. De twintigjarige aanvaller zette vrijdagmiddag zijn handtekening over een eenjarig contract in De Grolsch Veste. Het is de tweede keer dat Twente deze zomer zaken doet met Ajax.

Eerder werd Youri Regeer namelijk al overgenomen door de club uit Enschede. De negentienjarige middenvelder tekende onlangs een contract voor vier seizoenen bij zijn nieuwe club. Ook werd de komst van aanvaller Younes Taha (PEC Zwolle) al wereldkundig gemaakt. Daar staat wel tegenover dat Twente al afscheid nam van onder meer Ramiz Zerrouki (Feyenoord), Václav Černý (VfL Wolfsburg) en Julio Pleguezuelo (Plymouth Argyle). Wout Brama besloot op zijn beurt om te stoppen met voetballen.

"FC Twente is een heel mooie club, ik kijk er naar uit om maandag aan de voorbereiding te beginnen. FC Twente heeft goede supporters, speelt thuis altijd in een mooi vol stadion en de manier van spelen spreekt mij aan. Vorig jaar was ik ook in gesprek met FC Twente, maar toen is het er niet van gekomen. We hebben altijd wel contact gehouden. Toen FC Twente dit seizoen weer in beeld kwam heb ik zonder twijfel 'ja' gezegd. Komend seizoen wil ik me in de Eredivisie laten zien", aldus Ünüvar op de clubwebsite.

Op 22 januari 2020 debuteerde de aanvaller op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. Hij scoorde in die wedstrijd meteen tegen de amateurs van Spakenburg. Daarna bleef een doorbraak in het eerste uit en speelde Ünüvar vooral bij de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen stalde Ajax hem in Turkije bij Trabzonspor. Daar kwam hij uiteindelijk tot drie doelpunten en een assist in twaalf wedstrijden. Zijn contract bij Ajax loopt nog door tot de zomer van 2026.