FC Twente naar de Conference League: afscheidscadeau Jans, tranen bij Brama en ultrakorte vakantie

FC Twente gaat net als vorig seizoen de voorrondes van de Conference League in. In het tweeluik met Sparta Rotterdam was een gelukkige treffer van Joshua Brenet zondagmiddag genoeg voor Ron Jans om bij zijn afscheid een fraai visitekaartje af te geven bij zijn vertrek. Voor Sparta Rotterdam komt er een ultieme beloning van een verder geweldig seizoen.

Het seizoen van FC Twente is daarmee meer dan geslaagd. De Tukkers deden zelfs een tijdje mee om de bovenste plekken in de Eredivisie, want in het voorjaar van 2023 hijgde het even in de nek van Ajax, Feyenoord en PSV. Maar de traditionele top-drie bleek uiteindelijk een maatje te groot in de competitie, net als AZ, waardoor FC Twente als best-of-the-rest alsnog de play-offs in moest.

Voor sc Heerenveen was de formatie van Ron Jans over twee duels véél te sterk, maar met Sparta Rotterdam troffen de Tukkers een angstgegner. In de competitie werd er namelijk van de Rotterdammers niet gewonnen en op Het Kasteel pakte FC Twente donderdag in de slotminuten een heel belangrijk puntje (1-1), maar zag ook sterkhouder Michel Sadilek wegvallen met een schorsing. Wout Brama mocht in zijn laatste wedstrijd als profvoetballer daarom aan de aftrap beginnen.

Maar ook met de routinier in de basis tegen het ongewijzigde Sparta Rotterdam was het spelbeeld niet anders dan afgelopen donderdag. FC Twente had moeite om door de opgetrokken muren van Sparta te komen, ergerde zich aan het (tactisch) ontregelen van de bezoekers en kwam het niet verder dan schoten van buiten het zestienmetergebied. In de openingsfase had FC Twente bovendien de pech dat Nick Olij met enig geluk een inzet van Vlap in twee instanties uit het doel hield.

Dat het openingsdoelpunt dus met veel fortuin tot stand kwam, was dan ook geen toeval. Ugalde zag een poging geblokt worden, waardoor die per abuis bij Joshua Brenet voor de voeten kwam. De back schoot hard en laag in, waarna de bal via Shurandy Sambo uiteindelijk in het Sparta-doel verdween: 1-0 (zie onder).

Ultra korte vakantie

Tot het openingsdoelpunt was Sparta vooral aan het tegenhouden, maar zoals al vaker dit seizoen lieten De Kasteelheren zien uitstekend te kunnen voetballen. Tweemaal via Arno Verschueren (redding Unnerstall en onderkant lat) en een kopbal van Tobias Lauritsen (zijnet) was Sparta Rotterdam uiterst dichtbij de gelijkmaker, maar de minst gepasseerde keeper in het reguliere Eredivisieseizoen hield zijn doel schoon in de Grolsch Veste en had wederom een belangrijk aandeel in het volgende succes van FC Twente.

Met Joseph Oosting mag FC Twente een nieuwe poging wagen om ditmaal wel tot het hoofdtoernooi van de Conference League door te dringen, al moeten er naast de nieuwe trainer ook verschillende nieuwe spelers worden ingepast, want er is veel belangstelling voor de Twentse smaakmakers. Na het feestje van het winnen van de play-offs moet iedereen in Enschede daar hard voor aan de bak: 21 juli is namelijk al de loting van de Conference League en op 27 juli staat het heenduel gepland. Zeker is dat de man met de meeste Europese duels voor FC Twente, Wout Brama (64), daar niet meer bij is; zijn afscheidswissel met bijbehorende tranen waren zijn allerlaatste meters als profvoetballer, die hij afsluit met het winnen van de play-offs.