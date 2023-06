FC Utrecht doet zaken met Ten Hag: 'United-talent gaat voor vier jaar tekenen'

FC Utrecht lijkt goede zaken te gaan doen met voormalig trainer Erik ten Hag. De nummer zeven van de Eredivisie staat volgens Voetbal International op het punt zich te versterken met Zidane Iqbal, die door Ten Hag bij de selectie van Manchester United werd gehaald. Een jaar geleden speelde Iqbal welgeteld een hele minuut in de hoofdmacht van de club.

Het weekblad schrijft dat FC Utrecht en Manchester United 'er op hoofdlijnen uit zijn' over een definitieve transfer van de middenvelder. Iqbal zou zelfs al medisch gekeurd zijn door de Domstedelingen; zodra de clubs er definitief uit zijn zou hij een vierjarig contract gaan tekenen.

Iqbal is geboren in Manchester maar heeft de Irakese nationaliteit en speelde voor dat land inmiddels drie interlands. In de winterstop haalde Ten Hag hem bij de selectie van Manchester United, maar tot speelminuten onder de Nederlandse trainer in het eerste kwam het niet. Wel zat hij onder Ten Hag een aantal keer op de bank bij de hoofdmacht. Ralph Rangnick gunde Iqbal in december 2021 zijn debuut in de hoofdmacht in het Champions League-duel tegen Young Boys, al bleef dat beperkt tot een invalbeurt van een hele minuut.

Achtste aanwinst

FC Utrecht toont zich behoorlijk bedrijvig op de transfermarkt. De club heeft voor volgend seizoen inmiddels de komst van Marouan Azarkan (Feyenoord), Souffian El Karouani (NEC), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Ole Romeny (FC Emmen) en Adrien Blake (Watford) aangekondigd. Bovendien worden Can Bozdogan en Modibo Sagnan, die afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club speelden, definitief overgenomen van Schalke 04 en Real Sociedad.