'Feyenoord heeft basisklant tijdens Nations League-finale op de radar'

Feyenoord is hard op zoek naar nieuwe vleugelaanvallers. Naast de eerder al naar buiten gekomen namen Keito Nakamura en Crysencio Summerville is ook linksbuiten Luka Ivanušec op het lijstje verschenen van de Rotterdammers. De basisklant van de Nations League-finale bij Kroatië tegen Spanje staat onder contract bij Dinamo Zagreb.

Het uitstekend ingevoerde 1908.nl weet dat Arne Slot en Dennis te Kloese de buitenspeler op de radar hebben staan als het gaat om potentiële versterkingen. Hoewel Feyenoord heeft gevraagd om de naam van Ivanusec stil te houden, komt het bericht toch naar buiten. “Ingewijden noemen zijn komst nu 'niet extreem realistisch' en 'vrijwel onmogelijk'”, schrijft het medium echter als voorbehoud. Dat heeft te maken met zijn tot 2026 lopende contract en geschatte marktwaarde van twaalf miljoen euro.

Er moet vermoedelijk een (veel) hoger bedrag op tafel komen om hem los te weken in Kroatië. Dat hij basisklant is in de Nations League, helpt daar ongetwijfeld ook niet bij. Ivanušec deed tegen het Nederlands elftal tachtig minuten mee en gaf daarin een assist. In de finale tegen Spanje staat hij eveneens aan de aftrap. In totaal speelde de linksachter dertien officiële interlands, waarin hij eenmaal scoorde. De rechtspoot staat sinds 2013 onder contract bij Dinamo Zagreb, voor wie hij dit seizoen twaalf goals maakte en vijf assists gaf.

De komst van LASK Linz-aanvaller Nakamura is volgens 1908.nl het meest realistisch: hij moet zo’n tien miljoen euro kosten. Borussia Dortmund zou ook interesse hebben, maar dat blijkt onjuist. “Feyenoord is nog altijd in de race, maar wacht af om concreet te worden tot de prijs daalt.” Ook Summerville is een optie: hij moet degradant Leeds United twaalf miljoen euro opleveren, al is er veel concurrentie en zijn er op directieniveau enige twijfels over hem. “De technische staf van Feyenoord is volledig overtuigd.”

Wel gaat het nog niet om concrete biedingen die zijn gedaan door Feyenoord. Het contact was 'prematuur', zo schrijft de website. "Hierbij moet gedacht worden aan vrijblijvende gesprekken met zaakwaarnemers en/of de spelers. Feyenoord is op het moment van publicatie nog niet concreet geworden voor één van de drie namen."