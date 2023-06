Feyenoord heeft belangstelling voor 'koopje' Brenet van FC Twente

Feyenoord heeft wederom interesse getoond in Joshua Brenet. Vanwege de sluimerende interesse in Marcus Pedersen en Lutsharel Geertruida hebben de Rotterdammers het vizier opnieuw op de back van FC Twente gericht. Voor iets meer dan een miljoen euro kan hij als koopje worden weggehaald in Enschede en dat wordt overwogen door de Rotterdammers, zo bericht De Telegraaf.

Een transfer is overigens nog allerminst zeker, want voor Brenet is gezien zijn transferprijs ook belangstelling vanuit onder andere Italië, Turkije, Engeland en Griekenland. In de vorige zomer had Feyenoord, net als onder meer PSV, ook al belangstelling in Brenet, wiens contract bij FC Twente afliep. Destijds gaf hij er echter de voorkeur aan om in de Grolsch Veste te blijven. Hij tekende voor twee jaar bij, maar wel met de clausule om voor een bepaald bedrag te mogen vertrekken in deze zomer.

Daarmee was al snel duidelijk dat de oud-speler van onder meer PSV, 1899 Hoffenheim en Vitesse in deze zomer vermoedelijk alsnog een overstap zou maken. Er is vanuit het buitenland veel belangstelling, maar ook Feyenoord staat dus weer in de rij voor Brenet. Of ook PSV zich in de strijd gaat mengen, is nog niet bekend. FC Twente haalde in de winterstop Alfons Sampsted al op als potentiële vervanger van Brenet.

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl maakte eerder ook al melding van de interesse van Feyenoord in Brenet. Omdat zowel Geertruida als ook Pedersen in het buitenland op verschillende (schaduw)lijstjes staan, moet de club alvast voorsorteren. Met een prijskaartje van slechts een miljoen euro en een Nederlandse achtergrond, past de rechtsback in het profiel van de Rotterdammers. Met zijn 29 jaar is de kans op een enorme waardestijging weliswaar klein, maar gezien de vermoedelijke aankoopsom zeker niet uitgesloten.