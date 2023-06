Fraaie foto’s: internationals verschijnen in shirt van hun amateurclub op Oranje-training

De KNVB organiseert dit weekend opnieuw het weekend van De Nationale Voetbaldag. In dit weekend wordt het amateurvoetbal in Nederland gevierd en vraagt de KNVB voetbalverenigingen hun poorten open te zetten. De internationals van het Nederlands elftal doen mee aan de actie: tijdens het eerste gedeelte van de training van zaterdag in aanloop naar het Nations League-duel met Kroatië droegen zij een shirt van hun oude amateurclub. Dat leverde uiteraard fraaie foto’s op.

Een overzicht van de shirts die de 23 spelers van de selectie van bondscoach Ronald Koeman dragen:

Nathan Aké - vv Wilhelmus

Steven Bergwijn - ASC Waterwijk

Justin Bijlow - SC Feyenoord

Sven Botman - RKSV Pancratius

Denzel Dumfries - vv Smitshoek

Virgil van Dijk - WDS '19

Mark Flekken - WDZ Bochholtz

Cody Gakpo - EVV Eindhoven

Lutsharel Geertruida - Spartaan ’20

Frenkie de Jong - ASV Arkel

Teun Koopmeiners - Vitesse ’22

Noa Lang - RSV HION

Matthijs de Ligt - FC Abcoude

Tyrell Malacia - Overmaas

Donyell Malen - VV Succes

Andries Noppert - SC Joure

Marten de Roon - ASWH

Xavi Simons - Thader Rojales

Jurriën Timber - DVSU

Joey Veerman - RKAV Volendam

Wout Weghorst - RKSV NEO

Mats Wieffer - RKSV NEO

Georginio Wijnaldum - Sparta