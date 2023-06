Geen FA Cup-winst voor Erik ten Hag: Gündogan velt Manchester United

Het is Erik ten Hag niet gelukt om zijn eerste seizoen in Engeland te bekronen met de eindzege in de FA Cup. Manchester United moest zaterdag in de finale zijn meerdere erkennen in Manchester City (2-1). Ilkay Gündogan groeide op Wembley uit tot matchwinner.

De finale tussen de stadgenoten begon spectaculair. Het eerste fluitsignaal had amper geklonken of Manchester City leidde met 1-0. Een lange bal van Stefan Ortega kwam via Kevin De Bruyne terecht bij Ilkay Gündogan, die geen moment twijfelde en met een volley David de Gea kansloos liet. Daarmee tekende de Duitse middenvelder voor het snelste doelpunt ooit in een finale van de FA Cup.

Artikel gaat verder onder video

Manchester City probeerde vervolgens door te drukken en kreeg via onder meer Erling Haaland enkele kansen op de 2-0, maar Manchester United hield de schade beperkt. Dat was ook het enige wat de ploeg van Ten Hag deed: tegenhouden. Aanvallend was de ploeg van Ten Hag namelijk onmachtig. Met wat geluk kwam Manchester United na een halfuur toch op 1-1. De bal werd na een handsbal van Jack Grealish op de stip gelegd, waarna Bruno Fernandes vanaf elf meter raak schoot.

De gelijkmaker veranderde het spelbeeld niet. Slechts enkele minuten na rust kwam Manchester City voor de tweede keer op voorsprong. Opnieuw was het Gündogan die met een volley De Gea verraste. Het lukte Manchester United vervolgens niet om weer terug te komen van een achterstand. Ten Hag probeerde met het inbrengen van Alejandro Garnacho en Wout Weghorst het tij nog te keren, maar Manchester United maakte eigenlijk op geen moment aanspraak op de gelijkmaker.

Zo eindigt het debuutseizoen van Ten Hag in Engeland mineur. De Nederlandse trainer kan desalniettemin terugkijken op een geslaagd jaar, waarin de League Cup werd gewonnen en een ticket voor de Champions League werd veroverd. Het seizoen van Manchester City is nog niet voorbij. De kampioen van Engeland speelt volgende week zaterdag de finale van de Champions League tegen Internazionale.