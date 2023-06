'Gekken' beledigen bondscoach Spanje om zijn uiterlijk en roepen nare dingen naar Gavi tijdens Nations League-feestje

Luis de la Fuente is niet blij met een groepje supporters van de Spaanse nationale ploeg. Na het winnen van de Nations League werd maandag een feestje georganiseerd in het WiZink Center in Madrid. Toen bondcoach De la Fuente het woord nam, riepen wat aanwezigen voortdurend 'kale, kale!'

De la Fuente kan er niet om lachen. "Ik stond achter de speakers en hoorde het niet goed. Maar zulke dingen storen me wel. Ik houd niet van zo'n onbeleefde, respectloze benadering." Hij spreekt van 'twintig gekken'. "Je ziet het wel vaker, dat een kleine groep irritant is en de rest zijn mond houdt. Er heerste een magische sfeer, maar dit keur ik af. Wat zou er zijn gebeurd als iemand had geroepen: zwarte, zwarte, zwarte?"

In gesprek met Radio Marca zegt De la Fuente vervolgens dat hij gelukkig is. Toch vindt hij het belangrijk om de spreekkoren af te keuren. "Dan ben ik maar kaal. Ik ben gelukkig. Sommige mensen moet respect bijgebracht worden."

De la Fuente was niet de enige die verbaal werd bejegend door de aanwezigen in Madrid. Ook Gavi, de middenvelder van Barcelona, werd beledigd. Dingen als 'hoerenzoon', 'hond' en 'rot op' werden geroepen toen Gavi het woord nam. Later zei hij erover: "Iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik blijf er heel kalm onder."