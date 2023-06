Gravenberch heeft een duidelijke wens voor volgend seizoen en sluit vertrek bij Bayern niet uit

Ryan Gravenberch bereidt zich momenteel met Jong Oranje in Georgië en Roemenië. Hoewel hij niet het beste seizoen uit zijn nog altijd prille loopbaan achter de rug heeft, is hij één van de spelers die het elftal van Erwin van de Looi moet gaan dragen. Of hij na het toernooi terugkeert bij Bayern München, is nog maar de vraag. De middenvelder heeft een duidelijke wens voor volgend seizoen.

Ajax had Gravenberch vorig jaar graag binnenboord gehouden, maar zijn beslissing stond al vast: hij ging de club waar hij al sinds jong actief voor was verlaten. De middenvelder koos uiteindelijk voor een overstap naar Bayern München. Een grote stap en veel mensen vroegen zich dan ook af of hij er al klaar voor was. Bayern München besloot hem in ieder geval rustig te brengen. Vooral Julian Nagelsmann, die het seizoen begon als hoofdtrainer maar begin dit kalenderjaar aan de kant werd gezet, hield Gravenberch nadrukkelijk aan de kant.



“De druk op hem was ongelooflijk groot, waardoor hij niet zo snel nieuwe, jonge spelers ging uitproberen”, vertelt Gravenberch in gesprek met De Telegraaf. “Hij koos voor veiligheid. In het begin liet ik het een beetje begaan. Je bent nieuw en de trainer maakt gewoon andere keuzes.” Maar dat had wel als gevolg dat Gravenberch soms drie wedstrijden op rij niet in actie kwam. “Ik had toch wel verwacht dat ik meer kansen en minuten zou krijgen dan ik uiteindelijk heb gekregen. Ik had een heel goede voorbereiding gedraaid en vond dat ik dat wel had verdiend.” De concurrentie was en is echter moordend bij de kampioen van Duitsland. “Als je ziet wat er allemaal op de bank zat…”, doelt hij op onder anderen Leroy Sané, Serge Gnabry en Sadio Mané.

Artikel gaat verder onder video

Tuchel

Het perspectief van Gravenberch veranderde door de trainerswissel in maart. Bayern München zette Nagelsmann op straat en stelde Thomas Tuchel aan als opvolger. Onder de nieuwe hoofdtrainer verscheen Gravenberch zelfs regelmatig als basisspeler binnen de lijnen. “In de laatste twee maanden heb ik meer minuten gemaakt dan de hele periode ervoor. Daar had ik een goed gevoel aan overgehouden.” Maar of dat voldoende is om in München te blijven voetballen… “Het kan zijn dat er plannen met mij zijn. Ik heb de trainer daar nog niet echt over gesproken, dat komt na het EK wel als ik terug ben uit Georgië en Roemenië.”

Gravenberch heeft in ieder geval een duidelijk doel voor ogen met betrekking tot volgend seizoen. “Ik wil gewoon meer spelen, het allerliefst bij Bayern München. En anders bij een club waar ik honderd procent speel. Daar gaat mijn voorkeur naar uit. Want ik wil niet weer zo’n jaar hebben als ik nu heb gehad. Eén seizoen is goed, ik heb echt heel veel geleerd. Maar ik wil gewoon voetballen”, aldus de oud-Ajacied, die in de wandelgangen in verband wordt gebracht met Liverpool. De nummer vijf van Engeland in het afgelopen seizoen haalde onlangs echter Alexis Mac Allister echter al voor veel geld naar Anfield.