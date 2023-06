Guardiola deelt na winnen van de Champions League sneer uit aan UEFA en FIFA

Manchester City-trainer Pep Guardiola begrijpt niet dat de UEFA aan het einde van het seizoen nog een interlandperiode heeft ingepland. De Spaanse oefenmeester ging na het winnen van de Champions League-finale in op het drukke speelschema voor zijn spelers. Volgens de oefenmeester is het onbegrijpelijk dat de wedstrijden om de Nations League nu nog volgen.

"We hebben allemaal een pauze nodig, omdat het seizoen te lang is. De meeste spelers gaan nu naar de nationale ploeg om wedstrijden te spelen... UEFA en FIFA, kom op", zegt de succesvolle coach tegenover het Engelse BT Sport. "Ik heb op dit moment helemaal geen energie om aan volgend seizoen te denken, onmogelijk."

Het is niet de eerste keer dat de coach van Manchester City klaagt over het drukke speelschema. Doordat de spelers nu nog naar de nationale ploeg moeten houden veel voetballers een vakantie van twee weken over, wat gezien de drukte in het huidige seizoen niet zou moeten kunnen volgens Guardiola.

'We hebben drie weken geleden de Premier League gewonnen, komen terug voor deze twee wedstrijden (Champions League, A Cup, red.) en moeten nu nog meer spelen? Ze hebben twee à drie weken vrij en moeten dan weer beginnen. We moeten ze steeds meer pushen, het is too much. Volgend seizoen beginnen we weer op nul", besluit de 52-jarige coach, die zaterdagavond voor het eerst met Manchester City de Champions League wist te winnen.