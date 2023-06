Hartverwarmend: Luka Modric bezorgt ernstig zieke Tin (10) de dag van zijn leven

Luka Modric (37) was woensdagavond niet alleen óp het veld de grote uitblinker bij Kroatië, dat in de halve finale van de Nations League te sterk bleek voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Real Madrid bezorgde de tienjarige Tin Vukadin uit Roermond de dag van zijn leven.

Dat schrijft De Limburger, dat uitgebreid sprak met Irina Pusic, de moeder van de jongen die lijdt aan een ernstige stofwisselingsziekte. Daardoor moest hij in het verleden al een lever- en niertransplantatie ondergaan, zo schrijft de lokale krant. Dankzij de stichting FC Robinstijn, die voetbalwensen van kinderen vervult die 'een steuntje in de rug kunnen gebruiken', kon Tin zijn ziekte woensdag echter even helemaal vergeten.

De jongen mocht namelijk aan de hand van zijn idool Modric het veld in De Kuip betreden. "Het was onwerkelijk en vreselijk spannend. Hij was zó onder de indruk. Tin heeft de hele wedstrijd geen woord gezegd. De hele dag kijkt hij filmpjes die zijn klasgenootjes hebben gestuurd. Ze hebben alles opgenomen op televisie", vertelt zijn moeder.

Daarmee is het verhaal echter nog niet ten einde. Tin, zijn broertje Fran en hun ouders reisden een dag na de wedstrijd af naar het Kroatische spelershotel in Schiedam, waar Modric uitgebreid de tijd voor hen nam. "Hij heeft een kwartier met ons gesproken. Terwijl we hem eigenlijk niet te lang wilden lastigvallen. Maar Modric was heel ontspannen", zegt moeder Irina.

De sterspeler van Kroatië en Real Madrid heeft een verpletterende indruk op het gezin gemaakt, zo blijkt. "Modric heeft iedereen op zijn gemak gesteld. Het is zo’n normale, lieve man. Waanzinnig, hoe hij met beide voeten op de grond staat. Hij is niet alleen zo geliefd om zijn voetbal, maar ook om de goede man die hij is, om zijn persoonlijkheid." De familie verliet het hotel uiteindelijk met een Kroatië-shirt voorzien van een persoonlijke boodschap: "Voor Tin en Fran, vanuit mijn hart, Luka Modric".