Hier kijk je naar de halve finales in de play-offs om een Europees ticket

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 1 juni.

Wedstrijden

sc Heerenveen - FC Twente (18.45 uur)

De strijd om een ticket voor Europees voetbal begint dit jaar in Friesland. Daar openen sc Heerenveen en FC Twente de jacht op de Conference League. Qua ranglijst zijn de bezoekers zeker de favoriet. Twente werd namelijk met 64 punten vijfde in de Eredivisie. Heerenveen moest een stuk dieper gaan om de play-offs te bereiken en werd met 46 punten achtste. Toch won Heerenveen in eigen huis eerder dit seizoen met 3-1. In Enschede eindigde een spektakelstuk in een 3-3 gelijkspel.

VfB Stuttgart - Hamburger SV (20.45 uur)

Hamburger SV leek afgelopen zondag op weg naar de Bundesliga, maar moest plek twee in de 2. Bundesliga uiteindelijk aan FC Heidenheim laten. Zodoende moeten Die Rothosen via de nacompetitie alsnog zien te promoveren. Dat moet gaan gebeuren via een dubbele ontmoeting met VfB Stuttgart. Die club sloot het seizoen op het hoogste niveau af op de zestiende plaats. Daarmee werd directe degradatie afgewend. Toch moeten Die Schwaben het vege lijf ook in de play-off niet zien te redden.

FC Utrecht - Sparta Rotterdam (21.00 uur)

Ook FC Utrecht en Sparta Rotterdam dromen nog altijd van een avontuur in Europa. Zij treffen elkaar in de andere halve finale. Het verschil tussen de Utrechters en de Rotterdammers was in de reguliere competitie vijf punten in het voordeel van Sparta. Utrecht won echter beide ontmoetingen tussen deze clubs. In Utrecht werd het 3-1 voor de ploeg uit De Domstad, die ook op Het Kasteel wist te winnen. Dat duel eindigde, na een rode kaart voor Sparta, in een 0-3 zege voor de bezoekers

Voetbal op tv

18.45 uur sc Heerenveen - FC Twente, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal

20.45 uur VfB Stuttgart - Hamburger SV, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd voor promotie naar de Bundesliga

21.00 uur FC Utrecht - Sparta Rotterdam, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal