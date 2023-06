Het doet Johnny Rep pijn om Ajax te zien worstelen. De Amsterdammers hebben een zwaar seizoen achter de rug waarin ze niet alleen geen enkele prijs wonnen, maar ook naast Champions League-voetbal grepen. Waar weinig spelers van Ajax de 72-jarige Rep kunnen bekoren, is hij wel fan van Xavi Simons.

"Die kleine van PSV, Xavi Simons. Hoe hij dribbelt, altijd bezig is. Mooi. Zo'n speler zag ik het afgelopen jaar niet bij Ajax, hoor. Daar loopt nu toch niemand rond voor wie je naar het stadion gaat?", vraagt Rep zich hardop af in een interview met Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Rep is het sinds het vertrek van Marc Overmars een puinhoop bij Ajax. "Honderd miljoen uitgegeven aan nieuwe spelers, en kijk wat het heeft opgeleverd: waardeloos voetbal. Er komen ook allemaal vreemde mensen binnen, zoals die Duitser", doelt hij op Sven Mislintat. "Hopelijk gaat hij het goed doen. Maar ik mis Ajax-mensen. Johnny Heitinga is ook weer zomaar afgeserveerd. Dingetje heb je nog, Klaas-Jan Huntelaar. Dat was een goeie afmaker, maar ook geen echte Ajax-voetballer."

Over de aanstelling van Maurice Steijn als hoofdtrainer is Rep positief. "Met betere spelers gaat hij vast ook meer naar voren voetballen. Die jongen hééft wat. Durft ook wel in te grijpen, volgens mij. En dat is nodig. Neem Tadic. Goede speler, maar zijn tijd is voorbij."