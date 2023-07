Een jaar geleden weigerde Edson Álvarez om te trainen, zo wilde hij een vertrek forceren. Dat is hem destijds niet gelukt, maar lang leek het erop dat hij deze zomer zou vertrekken naar Borussia Dortmund. Nadat die transfer in het water is gevallen is het risico er dat hij opnieuw gaat staken. Maar: "je hebt een contract getekend met je volle verstand, dus dan moet je niet gaan klagen", aldus redacteur Bob van Dijk in de nieuwste FCUpdate Podcast.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast over Álvarez, Timber, de drooglegging in voetbalkantines en nog veel meer.