Mogelijke tegenstanders van FC Twente bekend; Jong Oranje treedt aan tegen België

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 20 juni.

Nieuws

FC Twente krijgt loting te horen

Nadat FC Twente in de play-offs afrekende met sc Heerenveen en Sparta Rotterdam krijgt het woensdag ook te horen tegen wie het over een aantal weken alweer mag aantreden. De loting begint om 13.00 uur. Woensdagochtend heeft de UEFA een eerste selectie gemaakt en daardoor is het aantal mogelijke tegenstanders van Twente flink afgenomen. Het heenduel wordt gespeeld over ruim een maand, op 27 juli. De return staat gepland voor 3 augustus.

Mogelijke tegenstanders:

• AGF Aarhus (Den)

• Winnaar van KA Akureyi (Isl) - Connah's Quay Nomads FC (Wal)

• Hammarby Fotboll (Swe)

• Winnaar van Vikingur (FRO) - Inter Club dÉscaldes (And)

• Winnaar van FC Haka Valkeakoski (Fin) - Crusaders FC (Nir)

Wedstrijden

België O21 – Nederland O21 (18.00 uur)

Met Quinten Timber als aanvoerder start Jong Oranje het EK Onder 21 tegen onze zuiderburen. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi speelt de drie poulewedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van België, Portugal en Georgië. Een goed resultaat in de eerste wedstrijd is direct al van belang, omdat Nederland een zware poule heeft. Bij de Belgen zijn Loïs Openda, Yorbe Vertessen, Anthony Descotte en Charles De Ketelaere om verschillende redenen de meest bekende namen.

Georgië O21 – Portugal O21 (18.00 uur)

Naast het duel van Oranje is uiteraard ook de andere poulewedstrijd interessant. Georgië omdat het samen met Roemenië een van de gastlanden is, maar ook omdat het Valencia-doelman Giorgi Mamardashvili in het team heeft. Khvicha Khvaratskhelia besloot om het EK te laten schieten en dus is Portugal favoriet, met onder anderen Vitinha, Francisco Conceição, Fábio Silva en Nuno Tavares in de selectie.

Voetbal op tv

18.00 uur: België O21 – Nederland O21, NPO 2, live verslag van het duel op het EK Onder 21