Justin Kluivert is het niet eens met Ajax-fans: 'We zijn te erg verwend als Ajax-supporters'

Justin Kluivert kreeg in het programma Kick ’t Met de vraag of hij een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie ziet zitten. De aanvaller geeft aan dat hij niks meer uitstuit, waarna presentator Jefferson Osei direct uitspreekt dat hij de aanvaller graag terug ziet keren bij Ajax. Volgens hem ontbreekt er creativiteit bij de Amsterdammers, maar Kluivert is het daar niet mee eens.

“We missen echt creativiteit, het gogme”, begint Osei, waarna de oud-Ajacied met een reactie komt. “We zijn ook wel erg verwend als Ajax-fans. Wat we hebben meegemaakt met spelers als Frenkie de Jong in die Champions League-jaren”, zegt Kluivert. “We zijn gewoon heel erg verwend, je moet ook ooit door het stof. Eén of twee jaar en dan een frisse wind, maar we weten allemaal dat het wel goedkomt met Ajax”, gaat de vleugelspeler van AS Roma verder.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voordat het bovengenoemde onderwerp ter sprake kwam, hadden de tafelgasten het over kersvers PSV-trainer Peter Bosz. Kluivert debuteerde onder Bosz bij ‘zijn’ Ajax, en heeft veel bewondering voor zijn voormalig oefenmeester. “Topcoach, hij heeft me gebracht. Gegund moet ik eigenlijk zeggen.”

Kluivert ziet hereniging met Schreuder wel zitten

Vervolgens krijgt de aanvaller de vraag of Bosz de beste trainer is waaronder hij ooit heeft gespeeld. “Ik heb er veel gehad, maar ik moet zeggen dat ik hem wel heel erg waardeer. Hoe hij werkte samen met Alfred (Schreuder, red.) vond ik heel fijn. Misschien moeten die twee ook weer samen komen”, lacht Kluivert.