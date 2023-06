Koeman doet het anders dan Van Gaal: "Dus geven we er wel iets minder aandacht aan"

Ronald Koeman miste als speler nooit een strafschop in het Nederlands elftal. De huidige bondscoach schoot als international alle negen pogingen raak, maar weet dat het voor zijn spelers zomaar anders kan zijn. Er is wél geoefend op het nemen van de pingels, maar daarmee zijn missers niet te voorkomen.

"Strafschoppen zijn niet per se veranderd, maar het zijn de momenten wanneer je een strafschop moet nemen, waar het écht om gaat", aldus de keuzeheer tijdens de persconferentie. "Als je met 3-0 voor staat, dan loop je lachend naar de stip. Maar als het 0-0 staat en het is een minuut voor tijd. Dát zijn de momenten waarop er veel spanning bij een speler komt."

En dus oefende het Nederlands elftal wel op strafschoppen, maar is het niet zo'n groot thema als onder zijn voorganger Louis van Gaal. "Je moet zorgen dat een speler koel blijft, maar dat is niet altijd makkelijk. Dat moment, morgen tegen Kroatië de beslissende strafschop als het 5-5 staat in de reeks, kun je niet trainen. Dus geven we er wel iets minder aandacht aan", maakte Koeman tussen neus en lippen door de vergelijking met zijn voorganger.

Ondanks dat hij zelf nooit miste vanaf elf meter, drukt hij niet volop zijn stempel op de penalty's bij Oranje. "Want dat ik ze scoorde, betekent niet dat door mij Virgil ook negen van de negen gaat maken", aldus de bondscoach, die daarna de lachers op zijn hand kreeg met een grapje richting zijn captain. "Al kan dat sowieso niet meer", doelde Koeman op de misser van Van Dijk in de serie tegen Argentinië. Aanvoerder Virgil van Dijk wilde niet bevestigen of hij wederom de eerste pingel zal nemen, als het daarop aankomt.