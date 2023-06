Koeman krijgt dompers te verwerken over Aké en De Ligt, Dumfries vliegt naar Nederland

Ronald Koeman zag Nathan Aké zaterdagavond de Champions League winnen met Manchester City. De Nederlandse verdediger gaat de eindstrijd maandag nog vieren in Manchester, waardoor hij pas maandagavond laat aansluit bij het Nederlands elftal. Desondanks is wel de verwachting dat hij een rol krijgt tegen Kroatië in de Nations League.

Na de Champions League-winst wordt Manchester City maandag in een open bus gehuldigd in de Engelse stad, dus pas dinsdag zal hij voor het eerst op het veld staan bij het Nederlands elftal. Als hij dinsdag fit wordt geacht door bondscoach Koeman, dan zal hij vermoedelijk 'gewoon' aan de aftrap verschijnen tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League.

Artikel gaat verder onder video

Koeman krijgt Denzel Dumfries wel eerder terug: de rechtsback komt zondagavond naar het Oranje-kamp. Zaterdagavond ging hij met Internazionale onderuit in de Champions League-finale tegen Manchester City (1-0): vervolgens vloog hij terug naar Milaan met zijn club, om vervolgens in het vliegtuig te stappen richting Nederland.

Ook Matthijs de Ligt stond zondagmiddag niet op het veld in Zeist. De oud-Ajacied was niet fit en zou in het hotel zijn achtergebleven. Waarom hij niet aan de groepstraining meedoet en of hij woensdagavond wel inzetbaar is tegen Kroatië, is nog niet duidelijk.

Dumfries meldt zich vanavond in Zeist bij Oranje. Aké komt morgen in de loop van de dag. Zal niet vroeg zijn, want City wordt morgen gehuldigd in de binnenstad. #NationsLeague — Rypke Bakker (@RypkeBakker) June 11, 2023