Koeman maakt bekend welke twee spelers buiten selectie van Oranje vallen

Bondscoach Ronald Koeman heeft de officiële spelerslijst voor de Nations League Finals vastgesteld. Daaruit valt op te maken dat Daley Blind en Tijjani Reijnders stand-by staan om bij eventuele blessures en/of ziekte de selectie te completeren.

In principe zullen Blind en Reijnders dus niet in actie komen. Maar: "Omdat het aan het einde van het seizoen lastig is spelers last minute op te roepen, blijft het duo tot en met de wedstrijd tegen Kroatië bij de groep", meldt de KNVB. "In geval van (een) ernstige blessure(s) of ziekte kunnen spelers uit de definitieve selectie, nadat dit is gesanctioneerd door de medische commissie van de UEFA, namelijk nog worden vervangen tot vóór de eerste wedstrijd."

Maandag meldden zestien Oranje-internationals zich in Zeist. Het Nederlands elftal treft Kroatië in de halve finale van de Nations League op woensdag 14 juni vanaf 20.45 uur in De Kuip. Spanje en Italië, die in de andere halve finale uitkomen, ontmoeten elkaar een dag later in Enschede. Ook in De Grolsch Veste is de kick-off om 20.45 uur. Zondag 18 juni wordt in Rotterdam (20.45 uur) en Enschede (15.00 uur) om respectievelijk de eerste en derde plaats gespeeld.